В таймырском поселке Усть –Авам впервые появилась мобильная связь и интернет

Фото: пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Поселок находится в Арктической зоне, в 300 километрах от Дудинки, здесь живут более 400 человек, в основном долганы – представители коренного населения Таймыра (всего на планете около 7 000 человек этой народности).

Работы были непростыми, оборудование и специалистов везли вертолетами. Причем, оборудование нужно сверхнадежное, способное длительное время выдерживать морозы.

Теперь местные жители могут связаться с родными, со службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами, переписываться с друзьями или близкими через мессенджеры, узнавать последние новости через интернет, - все как на Большой Земле!

Обеспечение услугами связи жителей малочисленных и труднодоступных населенных пунктов края идет по краевой государственной программе «Развитие информационного общества».

В этом году территориям края выделено порядка 118 млн рублей на организацию услуг связи. На эти средства построено 20 антенно-мачтовых сооружений, они пока работают в тестовом режиме. До конца года их введут в эксплуатацию и впервые сотовая связь и мобильный Интернет появится в 20 населенных пунктах, еще 19 населенных пунктов планируется обеспечить услугами сотовой связи.