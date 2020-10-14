Красноярцы забрали из приюта 150 бездомных собак

Изображение Дочки осталось на память на сувенирной кружке, а сама Дочка неделю назад переехала из приюта в новый дом. Фото с сайта администрации Красноярска.

Бездомные собаки живут во многих приютах Красноярска и им активно ищут новый дом. Как это происходит в, мы сегодня расскажем на примере организации «Бездомный пес». За полтора года были пристроены в хорошие руки 150 собак - это довольно хороший показатель.

«Мы ведем работу через соцсети, через знакомых, через сарафанное радио, акции периодически устраиваем», – говорит руководитель организации «Бездомный пес» Светлана Загуменникова.

Волонтеры говорят, что шанс найти новый дом выше у маленьких собак, их забирают намного охотнее. Средних и больших чаще берут те, кто живет в доме на земле.

Интересная история у собаки по имени Дочка. Она прожила в приюте около года и даже стала одним из его фото-лиц. С ее изображением выпустили сувенирную кружку. Содержали Дочку на пожертвования добровольцев. А в добрые руки ее забрал врач, который искал питомца именно в приюте и своим поступком спас две собачьи жизни. Первая – это Дочка, которая теперь живет в семье, а вторая – та, которая займет ее место в приюте.

Сейчас в приюте «Бездомный пес» больше 100 собак. Посмотреть, выбрать и забрать питомца можно практически в любое время. Информация о каждой собаке размещается в социальных сетях организации и группах зоозащитников.