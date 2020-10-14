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Спорт

В Москве в финале Кубка России по регби встретятся две красноярские команды

Кто окажется сильнее на этот раз?
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото сайта администрации Красноярска.

Фото сайта администрации Красноярска.

Благодаря двум команд высшего уровня Красноярск можно смело называть российской столицей регби. Чемпионы и вечные соперники, «Енисей-СТМ» и Красный Яр» встречаются в финале Кубка России в очередной раз. Всех соперников они уже победили, осталось решить спор между собой.

Первый финальный матч Кубка России по регби состоится в пятницу, 16 октября, в 20.00 по красноярскому времени на «ВТБ Арене Центрального стадиона «Динамо» им. Льва Яшина».

Прямая трансляция финала начнется в студии «МАТЧ ТВ» за двадцать минут до начала встречи - в 19.40 по красноярскому времени.

Напомним, «Красный Яр» — 10-кратный обладатель Кубка России. «Енисей-СТМ» выигрывал 6 раз. В этом сезоне «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встречались только один раз в рамках чемпионата России. 7 августа на стадионе «Авангард» победу праздновали левобережные регбисты — 27:14.

Кстати, в истории Кубка России по регби, которая ведется с 1991 года, никто не выигрывал высокий трофей три раза подряд.