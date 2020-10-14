Красноярские фермеры получили гранты на сельский туризм и новые кафе

Покормить или подоить или просто выпить парного молока - это будут решать сами туристы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минсельхозе края завершился конкурс грантов, господдержку, а это 12 миллионов рублей, получат четыре фермера в разных районах края.

Фермеры Александр Вензель и Виталий Горбунов из Березовского и Новоселовского районов организуют сельский туризм. В Березовском районе построят нескольких гостевых домов. Гости смогут выбрать свой вариант отдыха: от круглогодичного проживания на природе, до участия в сельхозработах, туристических походах, конных прогулках.

В Новоселовском районе гостевые дома появятся рядом с уникальным Анашенским бором, на берегу Красноярского водохранилища.

В планах глав фермерских хозяйств Андрея Болсуновского из Емельяновского района и Оксаны Сушковой из Минусинского района – новые кафе, в которых будут готовить блюда их фермерских продуктов.

По условиям программы грантополучатель должен вложить в реализацию проекта не менее 40 процентов собственных средств, остальные затраты ему компенсируют из краевого бюджета. На каждый миллион господдержки необходимо создать одно постоянное рабочее место. Израсходовать грант нужно в течение года с момента его получения.