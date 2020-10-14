Производитель «Бионорда» судится с красноярским депутатом

Без антигололедных реагентов на дорогах города зимой не обойтись Фото: Мария ЛЕНЦ

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) подал исковое заявление о защите деловой репутации в Арбитражный суд Красноярского края. Ответчик по иску - депутат Красноярского горсовета Роман Крастелев.

По мнению компании, 15 сентября в ходе восьмой сессии Красноярского городского Совета депутатов, где обсуждался вопрос об использования антигололедных реагентов на дорогах города, Роман Крастелев допустил не соответствующие действительности высказывания о противогололедном материале «Бионорд», порочащие деловую репутацию торговой марки и являющиеся прямым оскорблением производителя продукции - ООО УЗПМ.

- Это оскорбление торговой марки и производителя. Мы уверены в качестве выпускаемой продукции, располагаем сертификатами, экспертными и научными заключениями. Если применять ее по инструкции, то она безвредна и показывает высокую эффективность, - прокомментировали в пресс-службе УЗПМ.

Также представители завода отметили, что готовы к конструктивному обсуждению вопросов, связанных с использованием «Бионорда» и современными методами борьбы со снегом и льдом.

В своем иске УЗПМ просит суд признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию утверждения в адрес продукта торговой марки «Бионорд».

СПРАВКА

Уральский завод противогололедных материалов - крупнейший в России производитель современных многокомпонентных экологичных противогололедных материалов (ПГМ). Завод выпускает реагенты для зимнего и межсезонного обслуживания городских дорог и тротуаров, аэропортов и других инфраструктурных объектов. Продукция предприятия используется как в России, так и за рубежом.

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