Нетрезвая компания в Канске, которая устроила драку с сотрудниками полиции, пойдет под суд по двум статьям Уголовного кодекса

Стоп-кадр видео ГУ МВД России по Красноярскому краю

«Мой папа – капитан полиции, а ты завтра вылетишь с работы» - это одно из немногих выражений в адрес сотрудников ГИБДД, которое можно повторить публично. Остальное – мат и оскорбления, которыми нетрезвая компания осыпала инспекторов, остановивших машину в Канске и обнаруживших, что у водителя нет даже прав и документов на машину. Однако задержание нарушителя превратилось в драку, поскольку его друзья начали кидаться на полицейских с кулаками. Особенно усердствовала 18-летняя девушка, которая с криками «Я беременная» лезла в самый эпицентр потасовки. «Комсомольская правда»-Красноярск подробно рассказывала об этой истории.

Причем, один из нетрезвой компании все это добросовестно снимал на телефон и сам выложил видео в социальные сети, на котором, собственно, все видно: кто и как себя вел и кто на кого нападал. Однако реакция получилась неожиданной для героев.

Настолько неожиданной, что они публично извинились перед сотрудниками полиции. И выглядели при этом уже не агрессивной безнаказанной шпаной.

Но одними извинениями не обошлось и не могло обойтись. Сегодня Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия в отношении двух 18 и 19-летних парней и одной 18-летней девушки возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).

Уже проведены обыски, допрошены свидетели. Все подозреваемые признали свою вину. Один из подозреваемых задержан, в отношении него органы следствия будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Остальные пока под подпиской о невыезде.

В отношении водителя автомобиля также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.