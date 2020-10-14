Школу в Сосновоборске закрыли из-за шести учителей, заразившихся короновирусом

Старшеклассники лучше справляются с дистанционным обучением. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 15 по 22 октября ученики школы №5 города Сосновоборска отправятся на досрочные каникулы. Хотя обычно первые каникулы начинаются в конце октября. Но такое решение принято из-за ситуации с коронавирусом. Из 22 учителей школы заболели сразу шесть! Вести уроки просто некому. Кроме того, есть риск и того, что могли заразиться и дети.

Это не первый случай закрытия школ или отдельных классов в крае.

Сегодня же стало известно, что в Москве отправляют на дистанционное обучение учеников с 6-го по 11-й класс. Школьники будут учиться дома 2 недели с 19 октября. Ученики 1–5-х классов будут учиться очно. Такое решение принято по двум причинам: старшеклассники больше подвержены риску заражения, и они успешнее в дистанционном обучении, в то время как малышам требуется помощь взрослых.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации Москвы закрываются до 1 ноября.