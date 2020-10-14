Красноярцев приглашают на хоккей и благотворительную акцию «Сытые хвосты»

Идете на хоккей? Заодно можно накормить собак!

Многие красноярцы, готовые сделать доброе дело, зачастую не знают, как это сделать. Благотворительная акция помощи бездомным животным «Сытые хвосты» как раз тот случай, когда помочь может каждый, при этом с минимальными затратами времени и средств.

«Молодежка ОНФ» в Красноярском крае совместно с ХК «Сокол» организует благотворительную акцию, принять участие в которой сможет каждый.

Для этого нужно:

- купить упаковку собачьего корма в любом из магазинов города;

- прийти на один из домашних матчей ХК «Сокол» 14, 16 или 18 октября;

- оставить корм на КПП «Платинум-арены».

Весь собранный в ходе акции корм будет передан в зооцентр «Друг».

Напомним, Красноярская региональная общественная организация «Объединение любителей животных «Друг» была создана в 2006 году, информация о ее деятельности, о потерявшихся и найденных животных, о специальных услугах для домашних питомцев размещается на странице зооцентра в социальной сети «ВКонтакте».

Активистам помогают горожане: жертвуют деньги, привозят корм, строят вольеры.