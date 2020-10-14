В Красноярске обновили почти 100 остановок. А всего их полторы тысячи!

В Красноярске обновили около 100 остановок. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в работе около 100 остановок общественного транспорта. Большинство павильонов уже установлены, на оставшихся участках работы завершатся до конца года. Эти работы проводят по разным программа и нацпроектам, где-то работы уже закончились, где-то продолжаются.

Новые павильоны уже появились на 32 остановках общественного транспорта. До конца года новые павильоны установят на остановке «Спандаряна», «ДК Труда», «ДК им.1 мая».

На дорогах, которые попали в осенний план ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», до конца года также установят еще 40 остановочных павильонов в разных районах города.

Также остановки в этом году заменены на дорогах, которые приводили в порядок по проекту «Улица Победы». В рамках этой работы 2 павильона установили на ул. 9 мая, 3 - на ул. Мирошниченко, 2 - на ул. Борисевича, 1 - на ул. Рокоссовского и еще 4 до конца года появятся на ул. Березина, 1 - на ул. Давыдова и 1- на ул. Водопьянова (1 микрорайон).

При ремонте не только заменяют павильоны, скамьи и урны, но и при необходимости переносят их в безопасные места.

Напомним, в Красноярске сейчас около полутора тысяч остановок. Со скоростью 2020 года на их обновление понадобится 15 лет.