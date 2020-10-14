В Красноярске студенты СибГУ заразились коронавирусом. Но общежитие, где они жили, закрывать не будут

Маска - личная ответсвенность каждого! Фото: Мария ЛЕНЦ

У трех студентов СибГУ имени М.Ф. Решетнева, которые жили в общежитии в центре Красноярска, на Марковского, 72, обнаружили COVID-19. Заболевшие студенты жили в разных комнатах, они сейчас изолированы, списки контактных лиц переданы в соответствующие органы. И после этих мер решено не закрывать общежитие на карантин.

На сайте вуза опубликовано официальное заявление Андрея Разгоняева, заместителя проректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева по АХД: «…в общежитии № 6 на ул. Марковского, 72, действительно, 12 октября у троих студентов подтверился ковид. Все ребята - из разных комнат. На сегодня они все отсутствуют в общежитии, кого-то изолировали в медучреждении, кого-то по разрешению специалистов, направили на домашнюю изоляцию. То есть непосредственной угрозы массового распространения нет. На сегодняшний день речь о закрытии общежития не стоит! Более того, такое решение может принять только главный санитарный врач, который руководствуется определенным набором требований. В общежитии, о котором мы говорим, проживает порядка четырехсот человек, три случая подтверждено. Никаких официальных предписаний от санэпиднадзора в вуз не поступало, вуз продолжает работать».

Интересно то, что у студентов вуза прямо противоположная позиция, о которой они пишут в социальных сетях: в вузе почти никто не носит маски и не соблюдает социальную дистанцию, в кабинетах пыль, в столовых студенты стоят и сидят близко. Однако, похоже, что эти претензии высказаны к самим себе. Ведь надевать маски взрослым людям и расставлять их в очередь в столовой никто не обязан.