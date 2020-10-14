Красноярские медики пожаловались на задержку ковидных доплат. Им ответил главврач краевой больницы

Фото со страницы Егора Корчагина в Facebook.

Красноярские медики пожаловались на то, что им не дают доплаты за работу в «красной» зоне с коронавирусными пациентами. Причем, пожаловались почему-то журналистам, а не своему непосредственному начальству. И, как всегда, анонимно. Журналисты обратились с этим вопросом к главному врачу Красноярской краевой клинической больницы Егору Корчагину. А он не только дал свои комментарии, но и написал в социальных сетях о механизме поступления доплат: эти средства поступают из Резервного фонда правительства России. Деньги распределяют через систему казначейства, что занимает время. Цитируем, «Распоряжения Правительства РФ подписаны 03.10.2020 за номерами 2555-р и 2557-р. В настоящее время денежные средства на территорию края поступили, и в ближайшее время поступят в учреждения, после чего будут перечислены на счета работников. Надеюсь, что до пятницы (16.10.2020) эти средства вы получите на свои банковские карты», — рассказал Егор Корчагин в «Инстаграме» краевой больницы.

Главный врач также добавил: «Вы устали. Я это понимаю. Пандемия затянулась, но каждый из вас шел в «красную зону» не только из-за денег, но чтобы помочь тем, кто нуждается в нашей помощи.

Благодарю вас за ваш нелегкий труд. Прошу вас не поддаваться панике и быть благоразумными.

Прошу распространить эту информацию всем сотрудникам Базового госпиталя».

Устали все, это так. Но пандемия не только продолжается, но и усиливается. Вновь открываются ковидные госпитали, школьников досрочно распускают на осенние каникулы, ужесточается масочный режим.