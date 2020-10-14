Почта России открыла для жителей Красноярского края более 300 вакансий

Почта России как один из крупнейших работодателей страны предлагает официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, гибкий график работы и возможность обучения.

В Красноярском крае кандидатам открыты вакансии операторов по работе с клиентами, почтальонов, курьеров, водителей, операторов сортировочного центра в Красноярский магистральный сортировочный центр. Также требуются специалисты на работу в структурные подразделения управления федеральной почтовой связи Красноярского края.

Для новых сотрудников отделений почтовой связи действует программа «Наставничество», в рамках которой новичкам помогают освоить ключевые навыки и программы, необходимые в работе, сократив адаптационный период и подготовив к особенностям профессиональной деятельности. Специалисты также получают возможность карьерного старта и участия в молодежных корпоративных проектах.

Сегодня Почта России – цифровая почтово-логистическая компания, которая предоставляет почтовые и финансовые услуги населению всей страны вплоть до самых отдаленных и труднодоступных территорий и входит в перечень стратегических предприятий страны.

О вакансиях в УФПС Красноярского края можно узнать по телефону: 8(391) 227-83-25. С полным перечнем вакансий филиала можно ознакомиться на официальном сайте Почты России в разделе «Вакансии».