Красноярцев становится меньше. А похорон все больше

Красноярцев становится вес меньше. Фото: Мария ЛЕНЦ

С марта мы каждый день узнаем о новых умерших от коронавируса. На сегодняшний день это 581 человек. А общие итоги по числу родившихся и умерших за восемь месяцев этого года подвели в Красноярскстате по данным Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Цифры удручающие.

В Красноярском крае умерло населения больше, чем родилось. В связи с этим сложилась естественная убыль, которая составила 5 073 человека. Всего на свет появился 19 271 малыш. Умерло 24 344 человека. По сравнению с 2019 годом рождаемость снизилась на 6,8 процента, смертность выросла на 2,3 процента.

Такая же тенденция и у наших соседей, в Хакасии.

В Республике Хакасия естественная убыль населения составила 980 человек. Всего на свет появились 3 544 малыша. Умерло 4 524 человека. По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 6,4 процента, смертность выросла на 0,8 процента.

В Тыве же, наоборот, естественный прирост, который составил 2 211 человек. Всего на свет появились 4 140 малышей. Умерло 1 929 человек. По сравнению с прошлым годом рождаемость возросла на 1 процент, но при этом есть и тревожная тенденция: смертность выросла на 2,7 процента.