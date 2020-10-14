В Красноярском крае чиновника подозревают в махинациях при закупке квартир для детей-сирот

Незаконно покупая жилье для других, можно и самому сменить прописку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Речь идет о заместителе Главы администрации Ермаковского района, на момент совершения преступления занимавшего должность начальника отдела земельных и имущественных отношений администрации Ермаковского района.

Он продавал нужному человеку не подлежащую разглашению служебную информацию с апреля по сентябрь 2019 года, брал деньги за данные об аукционах на приобретение жилых помещений для детей-сирот, а также об аукционах, на которые заявки не были поданы.

Предприниматель, используя полученную информацию, удачно подал все нужные заявки. И, в отсутствие конкурентов, продал свои квартиры. Приобретенные за государственные деньги жилые помещения для детей-сирот оказались дороже рыночной на общую сумму 560 тысяч рублей.

Действия чиновника попадают под статью 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.