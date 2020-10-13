В Хакасии насильнику женщины и ее малолетней дочери дали больше 18 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии вынесен приговор 26-летнему жителю города Черногорска. Его признали виновным в сексуальном насилии над 31-летней женщиной и ее 7-летней дочерью. Приговор жесткий – 18 лет 2 месяца 14 дней лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима. При этом он должен будет возместить моральный вред и выплатить потерпевшим 1 миллион рублей.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что же произошло 28 декабря 2019 года в одной их деревень Усть-Абаканского района. Обвиняемый приехал туда навестить родственников. Ночью, после застолья, он отправился в поисках добычи, собирался украсть чужое имущество. Двери дома, куда он зашел, оказались незапертыми. Внутри спали мама и дочь.

Сначала мужчина подкрался к ребенку и силой совершил над ней, говоря языком уголовного кодекса, иные действия сексуального характера. От шума проснулась мать и стала спасать ребенка. Тогда насильник несколько раз ударил ее по голове и туловищу. Затем надругался и над ней.

Приговор еще не вступил в законную силу, у сторон есть срок для апелляции.