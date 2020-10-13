Стали известны подробности таинственного исчезновения 35-летней Алены Ключниковой из Красноярска

Стали известны подробности таинственного исчезновения 35-летней Алены Ключниковой. Жительница Красноярска пропала 2 июля – перестала выходить на связь с родными. Те подняли тревогу. Через пару недель к поискам подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Кажется, все было бесполезно, молодую женщину никто не видел.

3 августа, то есть спустя месяц, в коллекторе вблизи дома на Металлургов, 69, было найдено тело в таком плохом состоянии, что распознать его сходу было невозможно. Входе проверки удалось установить – это и была Алена. Об том «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников.

В ходе следствия удалось установить страшные подробности произошедшего. Женщина находилась в тепловой камере теплотрассы вместе со знакомым. Между ними произошла ссора, в результате мужчина задушил свою жертву руками. А затем бросил и скрылся. Имя подозреваемого уже известно.