Стало известно, кто займется реконструкцией Центрального парка в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Стали известны победители международного конкурса на разработку концепции развития Центрального парка имени Горького в Красноярске. Это три совместных российско-иностранных компании: российско-французский консорциум под лидерством MLA+ (Санкт-Петербург), российско-британский консорциум под лидерством «МАП» (Москва) и российско-японский консорциум под лидерством архитектурного бюро «Базис» (Москва).

У финалистов есть почти три месяца, то есть до конца года, чтобы доработать детали своих проектов. Ну, а затем жюри выберет победителя. Остается добавить, что изначально на конкурс поступило 43 заявки из 37 городов мира (15 стран).

- Наша масштабная задача – сделать его одним из элементов городского паркового кольца, которое свяжет берег Качи с зеленой осью пространств в центре города, Центральной набережной и островом Татышев. Тем самым в городе будет сформирован самый протяжённый маршрут для прогулок, - прокомментировал мэр Красноярска и член экспертного жюри Сергей Еремин: