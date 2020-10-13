В Красноярске школьник провоцировал одноклассников на драки Фото: Мария ЛЕНЦ

В одной из красноярских школ учился сложный ребенок. Сейчас он уже во втором классе. А год назад, когда только началась учеба, он доставлял немало проблем. Обижал других детей, провоцировал на драки. И такая ситуация длилась несколько месяцев. Наконец, две мамы учеников этого класса обратились к уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае Ирине Мирошниковой. Попросили помочь разрешить конфликтную ситуацию.

- К урегулированию конфликта были привлечены не только родители детей, но и администрация школы, и инспектор по делам несовершеннолетних. В классе были проведены мероприятия с участием службы медиации. Наконец, конфликт был исчерпан. А к учителю применено дисциплинарное взыскание, - рассказала Ирина Мирошникова.

Почему выговор? В ходе проверки выяснилось, что классный руководитель не уделила должного внимания формированию дружного коллектива. Дети пришли в школу из разных детских садов, а кто-то и вовсе не посещал дошкольное учреждение. Научить детей дружить, слышать друг друга, относиться терпимо к окружающим – одна из основных задач учителя начальных классов. А она с этим не спрашилась.