Перестраховался: житель Красноярска купил аппарат ИВЛ у мошенников за 264 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска собрался купить себе аппарат искусственной вентиляции легких. Нет, мужчина не подхватил коронавирус, он не болен. Но решил подстраховаться на всякий случай, все-таки находится в группе риска, ему уже 65 лет.

Нашел в интернете на сайте бесплатных объявлений объявление о продаже аппарата. Вскоре ему позвонил неизвестный и представился продавцом. «Для вас еще актуальна покупка?» - спросил незнакомец. И, получив положительный ответ, выставил условия: сначала оплата, потом товар с доставкой на дом.

Когда красноярский пенсионер так и не получил свой аппарат ИВЛ и не смог дозвониться до продавца, то понял, что его обманули. И написал заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество», подозреваемого разыскивают.

Будьте бдительны при покупке товаров через интернет, предупреждают полицейские граждан – это в любом случае. Что же касается аппарата ИВЛ, он не предназначен для использования в домашних условиях.