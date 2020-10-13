В Красноярске лицей №6 закрылся на досрочные каникулы

В Красноярске на досрочные каникулы ушел лицей №6 «Перспектива» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на досрочные каникулы ушел лицей № 6 «Перспектива», он находится на правом берегу. Приказ директора Кирилла Лавриченко о внесении изменений в календарный учебный график опубликован на официальном сайте лицея. В нем говорится, что причинами досрочных каникул стало увеличение количества заболевших ОРВИ и гриппов среди педагогического состава.

Таким образом, каникулы продлятся 12 дней, с 11 по 24 октября включительно. Отменяются все ранее запланированные мероприятия, в школе остаются только директор, замдиректора по хозчасти, сторожи, вахтеры, кадровик и бухгалтер. Как видим из приказа, о случаях коронавируса в образовательном учреждении речи не идет.

Это не первый случай в Красноярске, когда школы уходят на каникулы раньше срока. Количество простудившихся и заболевших в городе сегодня слишком велико. И лучше переждать этот период дома. А еще лучше - пользоваться масками при любом выходе из дома, когда оказываетесь в окружении других людей.