«Соловей-разбойник» из Эвенкии установил шлагбаум на дороге и брал с проезжающих дань Фото: Мария ЛЕНЦ

Настоящий Соловей-разбойник появился в Эвенкии. Предприниматель взял в аренду участок земли у минлесхоза края, заключил договор пользования. А потом решил, что автомобильная дорога, которая лежит через участок – тоже его собственность. Установил шлагбаум, балок для проживавших охранников. И начал собирать дань с проезжавших водителей. Сумма не уточняется, но очевидцы уверяли, что с грузовиков брали больше, чем с легковых.

Информация дошла до краевой прокуратуры. Это было еще 25 сентября. На место на вертолете вылетели представители ведомства и полиции. Зафиксировали и шлагбаум, и охранников. А потом задали вопрос предпринимателю: а на каком основании он решил, что может ограничивать проезд? Дорога государственная, построена была много лет назад на казенные деньги, так что его действия – самоуправство.

- В Тунгусско-Чунский районный суд направлено исковое заявление о признании незаконными указанных действий предпринимателя с обязанием произвести демонтаж шлагбаума. Судом уовлетворены обеспечительные меры, в соответствии с которыми шлагбаум опечатан и не подлежит эксплуатации до рассмотрения иска по существу, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также в министерство лесного хозяйства направлена информация – проверить, законно ли вывозится древесина по указанной дороге.