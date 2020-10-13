Красноярским предпринимателям на развитие туризма добавят 20 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярским предпринимателям на развитие туризма добавят 20 миллионов рублей. Из 172 заявок, которые поступили в рамках грантового конкурса, одобрены 44 проекта, они и получат финансовую помощь из бюджета. Среди них проекты на установку детских площадок и веревочных городков на базах отдыха, создание аудиогидов и проведение инфотуров, разработку новых экскурсионных маршрутов и авторских экскурсий, обновление спортивного и туристского инвентаря. Максимальный грант – 500 тысяч рублей.

Конкурс проводился по инициативе губернатора Красноярского края в рамках поддержки малого и среднего турбизнеса.

- Конкурс позволяет нам поддержать не только тех, кто давно работает в туризме, но и тех, кто открывает новые направления. Например, будет создано мобильное приложение с туристическим аудиоспектаклем по исторической части Красноярска, на ферме «Коза-Дереза» обустроят комнату матери и ребенка, в районе Караульной пещеры появится веревочный городок. Благодаря конкурсу мы повысим качество существующих услуг и разнообразим рынок туристических продуктов региона», – отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.