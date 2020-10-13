В Красноярске ночью пьяный водитель снес забор у «Ленты». Фото: ЧП Красноярск

В Красноярск минувшей ночью пряный водитель совершил аварию возле гипермаркета «Лента» на улице Мичурина. Фотографии, которые появились с утра в популярном паблике «ЧП Красноярск», весьма красноречивы: разбитая «Тойота» снесла металлический забор и врезалась в фонарный столб, он покосился, но устоял. Передняя часть иномарки выглядит весьма печально. Рядом – разбитая отечественная «Лада», одиноко припаркованная на площадке.

Видимо, лихач мчался так, что съехал с дороги, не справился с управлением и его занесло направо: снес бордюр и забор. И только столб остановил его движение. В ГИБДД города сообщили, что водитель был пьян: алкотест показал наличие алкоголя в крови 1,19 промилле. К счастью для нарушителя, он не пострадал. Но отвечать ему придется по полной: для начала штраф за езду в нетрезвом виде и лишение прав. А если он еще и повторник, то это уже грозит уголовным делом.