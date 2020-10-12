В Красноярске покупатель пытался пронести мимо кассы 17 килограммов сыра

Покупателя остановили на кассе Фото: Мария ЛЕНЦ

34-летний житель Красноярска пытался похитить из магазина «Батон» 17 килограммов сыра «Витязь». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщил собственный источник. Это произошло еще 2 сентября, но стало известно о происшествии только сейчас.

Мужчина долго ходил по торговому залу в магазине на Тельмана. Присматривался. А после решил, что легко сможет вынести сыра на 6123 рубля. Но 29-летний администратор заподозрил что-то неладное и на кассе остановил подозрительного посетителя. Тогда-то и выяснилось, что товар у него не оплачен. Платить будете? Нет. Сообщили в полицию. Оказалось, у покупателя большой «послужной список»: ранее он был судим за две кражи, 3 грабежа, мошенничество и нанесение тяжких телесных повреждений. И вот опять попался на краже.

Товар изъяли. Посмотрели камеры видеонаблюдения. Отпираться не было смысла. По данному факту было возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.