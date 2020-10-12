Календарь событий 12 октября в Красноярске, что произошло в этот день: родилась оперная певица, педагог Екатерина Иофель

Екатерина Иофель Фото: vk.com/krasarh

12 октября 1923 года родилась Екатерина Иофель - заслуженный деятель искусств России, профессор Красноярской государственной академии музыки и театра, почетный гражданин Красноярского края.

С 1978 года в течение 20 лет Екатерина Константиновна возглавляла кафедру сольного пения и оперной подготовки в Красноярском государственном институте искусств.

Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени, Почетным знаком Министерства культуры СССР, Почётной грамотой ЦК КПСС, имеет множество благодарностей Министерства культуры России, удостоена золотой медали, диплома и звания лауреата Фонда Ирины Архиповой за выдающиеся достижения в области подготовки и воспитания молодых вокалистов.

Многие ее ученики стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Иофель - автор 12 научных и методических работ. Среди ее учеников - народные артисты РФ Николай Путилин и Дмитрий Хворостовский.

Екатерине Иофель в 2003 году было присвоено звание «Почетный гражданин Красноярского края».