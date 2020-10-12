«Думаю уехать их города»: чемпион Красноярска по бодибилдингу пожаловался на травлю после семейной ссоры, попавшей на видео

Ссора попала на видео и стала достоянием общественности Фото: ЧП-Красноярск

10 месяцев мастер спорта по пауэрлифтингу Игорь Ярмола встречался со своей девушкой Оксаной. В годовщину их знакомства он хотел сделать ей предложение и зажить вместе уже официально семьей – он, она и ее маленький сын от первого брака. Все перечеркнула роковая ссора, которая попала на камеры видеонаблюдения в подъезде высотки на улице Авиаторов.

Втроем они зашли в подъезд, взрослые спорили, мальчик молчал. А когда девушка отказалась зайти в лифт, Игорь начал заталкивать ее в лифт силой. Ребенок завыл. По словам спортсмена, через полчаса они уже помирились и пили все вместе чай. Ребенку объяснили, что так бывает. Как в садике, когда дети поругаются, а потом помирятся. Утром они увидели себя в сети. В телефонах обоих десятки сообщений.

- Не было такого, чтобы я поднимал руку, - рассказал Игорь Ярмола «Комсомольской правде» - Красноярск. - Этой мой любимый человек. Самое мое горячее желание, чтобы ее сейчас оставили в покое, чтобы на нее никто не давил. Я переживаю за нее. Сейчас звонят и пишут ее родителям, бывшему мужу. Уже вызвали в отдел по делам несовершеннолетних. Но нам скрывать нечего. Пусть вызывают. Ребенок обут, одет, накормлен, его никто никогда не обижал.

Все происходящее сейчас Игорь Ярмола называет травлей. Они вынуждены были расстаться с Оксаной, чтобы не усугублять ситуацию. «Доброжелатели» уже написали в федерацию бодибилдинга, что он не достоин заниматься тренерской деятельностью, написали клиентам: «Вы занимаетесь у животного». Игоря поддерживают его клиенты, которые много лет у него тренируются, говорят: «Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить эту волну».

Сам спортсмен уже подумывает об отъезде из родного города.

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