Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Думаю уехать их города»: чемпион Красноярска по бодибилдингу пожаловался на травлю после семейной ссоры, попавшей на видео

Он вынужден был расстаться со своей девушкой после этого случая
Ольга КОСТИНА
КомментироватьОставить комментарий
Ссора попала на видео и стала достоянием общественности Фото: ЧП-Красноярск

Ссора попала на видео и стала достоянием общественности Фото: ЧП-Красноярск

10 месяцев мастер спорта по пауэрлифтингу Игорь Ярмола встречался со своей девушкой Оксаной. В годовщину их знакомства он хотел сделать ей предложение и зажить вместе уже официально семьей – он, она и ее маленький сын от первого брака. Все перечеркнула роковая ссора, которая попала на камеры видеонаблюдения в подъезде высотки на улице Авиаторов.

Втроем они зашли в подъезд, взрослые спорили, мальчик молчал. А когда девушка отказалась зайти в лифт, Игорь начал заталкивать ее в лифт силой. Ребенок завыл. По словам спортсмена, через полчаса они уже помирились и пили все вместе чай. Ребенку объяснили, что так бывает. Как в садике, когда дети поругаются, а потом помирятся. Утром они увидели себя в сети. В телефонах обоих десятки сообщений.

- Не было такого, чтобы я поднимал руку, - рассказал Игорь Ярмола «Комсомольской правде» - Красноярск. - Этой мой любимый человек. Самое мое горячее желание, чтобы ее сейчас оставили в покое, чтобы на нее никто не давил. Я переживаю за нее. Сейчас звонят и пишут ее родителям, бывшему мужу. Уже вызвали в отдел по делам несовершеннолетних. Но нам скрывать нечего. Пусть вызывают. Ребенок обут, одет, накормлен, его никто никогда не обижал.

Все происходящее сейчас Игорь Ярмола называет травлей. Они вынуждены были расстаться с Оксаной, чтобы не усугублять ситуацию. «Доброжелатели» уже написали в федерацию бодибилдинга, что он не достоин заниматься тренерской деятельностью, написали клиентам: «Вы занимаетесь у животного». Игоря поддерживают его клиенты, которые много лет у него тренируются, говорят: «Мы ничего не можем сделать, чтобы остановить эту волну».

Сам спортсмен уже подумывает об отъезде из родного города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео с чемпионом красноярска по бодибилдингу, который силой запихивает девушку и ребенка в лифт, появилось в сети

В неприятную историю попал мастер спорта по пауэрлифтингу Игорь Ярмола, являющийся чемпионом Красноярска по бодибилдингу. Его сейчас чуть ли не обвиняют в семейном насилии. На камеры видеонаблюдения в подъезде высотки на улице Авиаторов попала их бурная ссора с девушкой. Невольным свидетелем стал ее маленький сынишка (подробнее).