Новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края стал журналист Сергей Зыблев

Сергей Зыблев Фото: соцсети

12 октября стало известно, кто стал новым руководителем пресс-службы губернатора Красноярского края Александра Усса. Это красноярский журналист Сергей Зыблев. Ранее он работал в телекомпании «Афонтово», потом стал специальным корреспондентом канала «Россия». Там он проработал почти 13 лет.

На пост руководителя пресс-службы Сергей Зыблев назначен сроком на два года. Официальных документов о его назначении пока нет, но в контактах сотрудников пресс-службы губернатора и правительства региона он уже указан.

Напомним, его предшественник Максим Кудрявцев обещал строить свою работу на принципе максимальной открытости. Первоочередной задачей назвал увеличение каналов коммуникации и информирования о работе губернатора и правительства. Он проработал в этой должности почти 8 месяцев и в июле покинул свой пост.

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