В «черный список»! Московская фирма не справилась с инвентаризацией красноярских кладбищ

Московская компания не справилась с поставленной задачей Фото: Мария ЛЕНЦ

Московская фирма «ПКР ГРУП» выиграла торги на электронной площадке госзакупок. Подрядчики подписали контракт на проведение инвентаризации кладбищ Красноярска. В базу данных они должны были внести данные с надгробий и надмогильных сооружений, с географической привязкой и фотоматериалами, а также данные архивных книг, которые необходимо было оцифровать. Кроме этого, создать карту-схему городских кладбищ, на которую были нанести все основные объекты погостов.

Это помогло бы выявить бесхозные или неучтенные захоронения, а также места не занятые могилами, чтобы рационально планировать территорию кладбищ.

В конкурсной документации был четко расписан объем работы и сроки ее выполнения. И вот сейчас компания просит расторгнуть договор. Причина? Не справились. Но с таким решением не согласен уже заказчик.

- В отношении компании начинается работа по внесению фирмы в список недобросовестных поставщиков услуг, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства. – Это так называемый черный список подрядчиков, которые больше не смогут участвовать в торгах и выполнять работы по муниципальным контрактам. Средства на создание красноярской базы в бюджете города были предусмотрены впервые. За срыв важной для города задачи компания понесет всю ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Обследовать и описать предполагалось около 413 гектаров территории. И только сейчас выяснилось, что с поставленной задачей фирма не справляется. У них не получилось найти нужное количество работников и привлечь дроны. В компании подсчитали, что для выполнения работы в срок им требуется около 400 рабочих-замерщиков. Взять их негде.

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В Красноярске все могилы внесут в электронную базу

В Красноярске все могилы внесут в электронную базу данных. Причем не только с действующих кладбищ, но и тех, которые уже законсервированы. Такое решение приняла администрация города. Там пояснили: в других городах страны такая база уже есть давно, Красноярску она также необходима. Кто этим займется, в скором времени станет известно: на днях на сайте госзакупок должна появиться информация о предстоящих торгах (подробнее).