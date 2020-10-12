Когда в Красноярске троллейбусы начнут ездить до Предмостной площади

Пока еще пока контактная сеть под маршрут №6 еще не создана Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске запустят новый троллейбусный маршрут №6. Такое распоряжение подписал глава департамента транспорта Александр Годованюк.

Что известно о схеме движения? Что известно о схеме движения? Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, троллейбусы будут следовать от ЖД вокзала по Карла Маркса, через Коммунальный мост и до Предмостной площади. Обратный путь: через мост, по Карла Маркса, Сурикова, повернут на Ленина и к вокзалу. Протяженность маршрута - 5,9 километров.

Судя по документам (распоряжение о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов), троллейбусы поедут по новому маршруту 1 апреля 2021 года. Напомним, с сентября по Красноярску курсируют новые магистральные троллейбусные маршруты - №5 (соединил Студгородок, проспект Свободный, Краснодарскую и микрорайон Северный) и №15 (ходит от Ветлужанки до ОАО «Русал» через Копылова).

Как сообщили в департаменте транспорта, пока контактная сеть под маршрут №6 еще не создана.

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