В Красноярском крае завершен ремонт 10-километрового участка трассы Р-255 «Сибирь»

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Енисей» ввело в эксплуатацию после ремонта 10-километровый участок федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (км 883 – км 893) в Манском районе Красноярского края.

В ходе ремонта дорожники уложили новое покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины, на автобусных остановках устроили тротуары и заездные карманы, отремонтировали 12 водопропускных труб.

Важно отметить, что при проведении ремонтных работ использованы специальные битумно-полимерные ленты, которые в дальнейшем помогут избежать разрушения покрытия в зоне стыка смежных полос асфальтобетона, а значит, увеличат срок службы обновленного покрытия.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения заменили существующее барьерное ограждение, установили новые дорожные знаки, термопластиком нанесли горизонтальную разметку, на пересечениях и примыканиях установили 53 сигнальных столбика.