Сибирские клиенты ВТБ чаще всего совершают покупки во вторник

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По вторникам клиенты ВТБ совершили 20% всех покупок по итогам 9 месяцев 2020 года как в Сибири, так и по стране в целом. По данным эмиссионного бизнеса ВТБ, реже всего клиенты банка осуществляют транзакции по понедельникам, но именно в первый день недели они совершают самые дорогие покупки.

Вторым по частоте и объему транзакций у клиентов ВТБ по итогам трех кварталов стала среда – на нее приходится 17% покупок, как по количеству, так и по стоимости. В четверг, пятницу и субботу клиенты банка тратят одинаковые суммы – 14% от общего средненедельного объема, а в воскресенье несколько снижают покупательскую активность (13% по количеству и объему транзакций). Меньше всех транзакций проходит в понедельник – 7% по количеству покупок и 8% по объему. Однако именно в первый рабочий день средний чек самый высокий – 838 рублей. Самый низкий средний чек зафиксирован в субботу – 712 рублей.

В сентябре тренд изменился – более четверти всех покупок клиентов ВТБ за неделю приходилось на среду (26%). Еще 16% транзакций совершалось во вторник, на третьем месте – пятница (15%). Меньше всего клиенты банка также тратились в понедельник – расходы по картам ВТБ в первый день недели составляли всего 7% от средненедельного объема. Средний чек в «день тяжелый» также был самым высоким – 871 рубль, самый низкий средний показатель фиксировался в субботу – 702 рубля.