В Хакасии 18-летняя девушка спаслась от насильника, благодаря своему другу

Подозреваемый задержан Фото: Мария ЛЕНЦ

20-летний житель Хакасии задержан за попытку изнасилования. Предполагается, что именно он напал 27 сентября в Абакане на 18-летнюю девушку, которую пытался изнасиловать.

- Он нанес ей несколько ударов по лицу, увел в безлюдное место, где попытался изнасиловать, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - Девушке удалось связаться со своим знакомым, который прибыл на место преступления и застиг злоумышленника, однако, мужчина скрылся.

Подозреваемого задержали оперативники управления уголовного розыска. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Черногорске покупатель облил продавца сотовой связи антисептиком.

Как рассказали в пресс-службе МВД Хакасии, во время оформления документов на новый телефон клиенту показалось, что девушка нерасторопна. Разозлившись, он схватил находившийся на стойке флакон, и брызнул в лицо продавцу. После этого он убежал. Спускать дело на тормозах не стали. Последовало обращение в полицию. Нетерпеливым покупателем оказался 37-летний житель поселка Пригорск. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье ст. 116 «Побои, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений». Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы.