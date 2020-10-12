Tele2 продолжает поздравлять красноярцев с понедельником

Фото: Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает проект «Понедельники Tele2» и дарит своим клиентам целый подарки, которые сделают приятнее начало рабочей недели. В коллаборации с «Макдоналдс» и Gett оператор запускает вторую волну проекта и продолжает делать понедельники красноярцев праздничными. Набор подарков включает бесплатный кофе и скидку на поездку в такси.

Tele2 продолжает дарить своим клиентам целый набор подарков в первый день рабочей недели в 28 регионах России, включая Красноярск. С момента запуска проекта в сентябре красноярские клиенты Tele2 по понедельникам могли бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс» и воспользоваться скидкой на поездку в сервисе по заказу такси Gett. Самым популярным подарком у красноярцев стал бесплатный кофе в «Макдоналдс» − его получили более 1200 человек.

С запуском второй волны проекта «Понедельники Tele2» абонентам Tele2 в Красноярске по-прежнему будет доступен сет из двух предложений. Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник каждую неделю до 30 ноября. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.