«Изъяли два ружья»: на севере Красноярского края встреча двух друзей закончилась убийством одного из них

Оперативники уже задержали предполагаемого убийцу Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края 25-летнего мужчину застрели прямо посреди села. Предполагаемый виновник уже задержан оперативниками уголовного розыска. Об этом сообщили в краевой полиции.

10 октября в дежурную часть полиции позвонила женщина, представилась исполняющей главы поселка Волочанка. Она рассказала: «У нас тут убийство». Погибший – молодой мужчина, из местных.

Оперативники опросили свидетелей и очевидцев происшествия. По «горячим следам» задержали 36-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции Дудинки. На допросе он признался, что вместе с другом они выпивали, а потом «произошла ссора на почве личных неприязненных отношений». Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск от собственного источника, один из приятелей упрекнул другого в том, что тот не платит за алкоголь. Еще и оскорбил.

- В ходе конфликта 36-летний житель поселка, из охотничьего гладкоствольного оружия выстрелил 25-летнему знакомому в область головы, от чего последний скончался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - С места происшествия сотрудниками полиции было изъято 2 ружья: охотничье нарезное и охотничье гладкоствольное.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.