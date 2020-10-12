«Кидает кур, мебель, холодильники»: жители Канска жалуются на соседа, засоряющего реку

Мужчина бросает в реку отходы Фото: ЧП-Канск

В Канске один из жителей устроил свалку прямо в реке. Об этом сообщили его соседи в группе ЧП-Канск. Они говорят, что уже неоднократно жаловались на это безобразие в администрацию, участковому. Все без толку! Поэтому люди просят СМИ обратить внимание на эту проблему:

«SOS!!!! Очень просим помощи СМИ!!! По адресу - г.Канск, ул. Свободная, д.13, гражданин Козловский, просто засоряет реку Иланку! Все свои бытовые отходы, мертвых кур, старую мебель, холодильники и весь мусор он кидает в реку! Ну, куда нам еще обратиться? Всем наплевать, одна надежда на Общественность, может тогда хоть кто-то зашевелится! Он бросает, мы ходим, убираем, скоро все замерзнет, и тогда будет вообще свалка. Помогите спасти реку!».

Соседей владелец дома не слушает Фото: ЧП-Канск

Местные жители возмущены. Они уверяют, что неоднократно ходили к соседу и просили не мусорить. Тот отвечал: «Как кидал, так и буду, я кидаю со стороны своего огорода, а не вашего. И ничего мне никто не сделает, жалуйтесь. Река все смоет».

Остается надеяться, что после публикации в средствах массовой информации на происходящее обратят внимание ответственные лица и река перестанет быть мусорным полигоном.