Водитель и его пассажирка погибли на месте Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярском крае на 864 километре трассы Р-255 «Сибирь» (в районе поселка Кедровый) 11 октября произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовали в группе ЧП-Красноярск очевидцы.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД, 55-летний водитель «Renault Duster» ехал в сторону Ачинска со стороны Красноярска. Около 19 часов он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Scania» с полуприцепом, которым управлял 38-летний мужчина.

От удара легковушка загорелась, пламя моментально охватило весь автомобиль. Водитель и его 49-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал. Вот что сейчас пишут свидетели ДТП в соцсетях:

«Водитель поймал бровку и залетел под фуру. В результате машина загорелась, водитель и пассажир легковушки погибли до момента возгорания».

«Пассажир точно в отключке был, водителя не видно было из-за огня 20-30 секунд и машина вся в огне уже, у нас не было огнетушителя, но автомобильным огнетушителем там бесполезно было»

«Я проезжала, уже потушили и 2 скорых ехали. Темно было, непонятно, что случилось».

Дорожные полицейские сейчас проводят проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в УГИБДД напомнили, что выезжать на дороги, особенно загородного направления, следует только на зимних шинах. И проверьте состояние щеток стеклоочистителей. Во время движения необходимо быть предельно внимательными, выдерживать безопасную скорость и дистанцию. Исключите резкие маневры, а в повороты входите на пониженной, более безопасной на скользкой дороге скорости.