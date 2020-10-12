В воздухе пыль и канцерогены: красноярцам рассказали, чем они дышали в сентябре

В воздухе нашли вредные вещества Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте регионального Роспотребнадзора опубликованы результаты исследований атмосферного воздуха в Красноярске за сентябрь.

Специалисты отобрали и исследовали 1 844 пробы атмосферного воздуха по 23 загрязняющим веществам на различных участках жилой застройки.

Зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по содержанию:

– бенз(а)пирена по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 13,0 ПДКсс (предельно допустимая концентрация);

– взвешенных частиц РМ10 по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 2,2 ПДКсс;

– взвешенных частиц РМ2,5 по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 3,0 ПДКсс; по максимально-разовым концентрациям в одной пробе – 1,1 ПДКмр;

– гидрофторида по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 1,6 ПДКсс.

Превышение гигиенических нормативов в единичных исследованиях регистрировалось по содержанию в атмосферном воздухе азота (II) оксида (2,3 ПДКсс).

По другим исследованным веществам (акрилонитрил, акролеин, азот диоксид, аммиак, бензол, взвешенные вещества, гидроксибензол (фенол), гидрохлорид, диметилбензол, дихлорметан, метилбензол (толуол), сера диоксид, тетрахлорэтилен, углерод, углерод оксид, формальдегид, фториды неорганические плохо растворимые, этилбензол) превышения гигиенических нормативов не было.

Добавим, что в августе воздух Красноярска также не прошел проверку на чистоту воздуха. Превышение вредных веществ в – в 7 раз больше нормы! И вот опять…

«Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора края рассказали, что мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается. Эта работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярске.

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