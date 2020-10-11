Работников сельского хозяйства поздравили губернатор Красноярского края и спикер Заксобрания Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 11 октября, отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов поздравили работников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником.

- От имени всех жителей региона мы говорим вам спасибо за богатый осенний урожай, за достижения, в основе которых ваша любовь к родной земле, преданность делу, опыт и мастерство, - говорится в официальном поздравлении.

Традиционно к этому дню подводятся итоги сельскохозяйственного сезона. И хоть считается, что Красноярский край – зона рискованного земледелия, успехи впечатляют. Стало уже традицией лидировать по урожайности зерновых за Уралом. А сентябрьские показатели стали абсолютным рекордом не только для Красноярья, но и для всех регионов Сибири и Дальнего Востока. Край вышел на первое место в стране по объему посевных площадей под рапс. Существенно увеличились объемы поставок зерновых и масличных культур на экспорт, шире стала их география. По молочной продуктивности край также вошел в тройку сибирских лидеров.

Приоритетными задачами для власти остаются повышение доходов и качества жизни сельчан, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, укрепление инвестиционного потенциала отрасли, конкурентоспособности отдельных её направлений, подготовка высококвалифицированных кадров.