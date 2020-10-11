Красноярка отдала 30 тысяч юристам за зачисление ребенка в детский сад Фото: Мария ЛЕНЦ

Этот случай произошел в Красноярске в прошлом году. Мама дошкольника обратилась к уполномоченному по правам ребенка в крае Ирине Мирошниковой. Она рассказала, что у нее была проблема с оформлением ребенка в детский сад. И она решила принять помощь от некой юридической компании. Вышла на нее случайно – через интернет.

Если обратили внимание, на сайтах с услугами часто выплывает окошко и там пишут: «Здравствуйте, меня зовут… Чем я могу вам помочь, моя консультация совершенно бесплатная». Вот таким образом и мама дошкольника попалась на удочку «бескорыстной» конторе.

Юристы пригласили женщину к себе, а потом предложили составить заявление в садик и взяли «за труды» 30 тысяч рублей. Ребенку и в самом деле предоставили место в детской саду. Но не потому, что фирма позаботилась. А потом что очередь подошла. Мама в любом случае получила бы уведомление о зачислении. Так что юридическая компания здесь не при чем и гонорар затребовала нечестно.