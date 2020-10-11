Это у них семейное: в Хакасии супругов задержали за пьяную езду с интервалом в несколько минут

В Хакасии супругов задержали за пьяную езду с интервалом в несколько минут Фото: ИВАНОВА Диана

В Хакасии госавтоинспектора задержали за пьяную езду супругов с интервалом в несколько минут и на одной машине. Такой вот курьез (для семейной пары) произошел на минувшей неделе в Усть-Абакане. Во время ночного рейда ДПС остановил иномарку для проверки документов. И сразу стало понятно, что водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Сделали алкотест – прибор показал 0,71 мг/л. «Я не согласен, врет ваша техника» - заявил мужчина и согласился поехать в медучреждение на освидетельствование. Кстати, он уже привлекался к ответственности за пьяную езду в 2018 году: 10 месяцев лишения свободы и лишение прав на 3 года. Так что сейчас у него двойное нарушение.

На пассажирском сидении находилась жена водителя. Ей предложили выйти из автомобиля, она не согласилась. Мол, ключи выкинула куда-то в кусты и машину теперь не бросит, дождется мужа. Госавтоинспекторы поехали в медпункт, завернули на перекрестке за угол. Но решили на всякий случай проверить еще раз, не лукавит ли гражданка. И тут она - собственной персоной выруливает на своей иномарки: пустилась в бега, а попалась прямо дорожным полицейским. Так что и на нее составили протокол.

К слову, прибор и в самом деле показал неправильный результат: на самом деле мужчина был пьян на 0,93 мг/л.