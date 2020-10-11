Подсчитано: в Красноярском крае за сезон произошло 1386 лесных пожаров

В Красноярском крае за сезон произошло 1386 лесных пожаров. Фото: Лесопожарный центр

Региональное министерство лесного хозяйства подводит итоги пожароопасного сезона. Всего на территории лесного фонда в этом году возникло 1386 пожаров на общей площади 460 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом количество снизилось на 31 процент, а площадь – в 5 раз.

- В этом сезоне из-за аномально жаркой и сухой погоды, а также высокой грозовой активностью у нас наблюдались три пика горимости, во время которых на всей территории края вводился режим ЧС в лесах. Для оперативного тушения возникающих возгораний было организовано масштабное внутрибазовое маневрирование специалистов краевого Лесопожарного центра и привлекались силы ФБУ «Авиалесоохрана». В пиковые периоды на тушении пожаров работали до 1400 человек, 170 единиц техники и 30 воздушных судов, – отметил первый заместитель министра лесного хозяйства края Алексей Большаков.

Во время пожароопасного сезона специалисты краевого Лесопожарного центра обеспечивали авиационное и наземное патрулирование. Благодаря этому 77% возгораний в лесах были обнаружены ими в самом начале, на малых площадях.

Добавим, что успешным итогам способствовало и обновление материально-технической базы. По нацпроекту «Экология» в Лесопожарный центр поступило16 единиц техники, 583 единицы оборудования и снаряжения. В следующем году в крае продолжится развитие и модернизация. Будет продолжена закупка техники и оборудования. На эти цели по нацпроекту «Экология» планируется направить более 50 миллионов рублей.