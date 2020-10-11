В Красноярске бетономешалка наехала на водителя, чинившего «Ниву». Стоп-кадр видео

От этого видео все внутри переворачивается: как резко, в считанные секунды может измениться жизнь людей. В данном случае – жизнь одной красноярской семьи. Что это – несчастный случай или халатность унесла жизнь мужчины, их близкого родственника?

Трагедия произошла накануне, 10 октября, на улице Березина, 165. Это улица с частными домовладениями в Покровке. Днем хозяин дома чинил свою «Ниву» возле ворот, со стороны улицы, находился под машиной. В это время водитель автобетоносмесителя «Хендай» поставил грузовик на ручной тормоз и ушел.

Как рассказали в ГИБДД города, бетономешалка совершила непроизвольное движение. Иными словами, тормоз не сработал и тяжелая машина покатилась вниз и смяла «Ниву». Находившийся под ней мужчина погиб еще до приезда «Скорой помощи», травмы оказались несовместимы с жизнью. Все это произошло буквально на глазах родных.