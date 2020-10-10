Красноярский «Енисей» в полуфинале уступил московскому «Динамо»

Сибиряки уступили соперникам Фото: ХК "Енисей"

Красноярские хоккеисты проиграли в полуфинале Кубка России по хоккею с мячом. Об этом сообщили gornovosti.

Игра проходила в Ульяновске на льду ледового дворца «Волга-Спорт-Арена» в рамках Финала Четырех национального Кубка. Команда «Енисея» встречалась с московским «Динамо». Итоговый счет - 3:4. Не в пользу сибиряков.

Сергей Ломанов старший считает, что команда сыграла очень хорошо. В составе «Енисея» забитыми мячами отметились Семен Чупин, Максим Ишкельдин и Сергей Ломанов.

Вот что пишут сейчас в соцсетях болельщики:

«Скажу вам одно, после проигрыша все говорят все Енисей не тот, Ломанов старый. Вы посмотрите фильм Лев Яшин. Там восхищаются человеком, когда он выигрывает, а когда проиграл 1 раз… Так что Енисей мы с тобой, у нас еще кубок мира и регулярка впереди!».

«Енисей ты мой любимый я с тобой! Все еще впереди! Делаем выводы и готовимся к чемпионату. Енисей - вы самая лучшая команда!».

Следующий матч красноярцы проведут уже в рамках Суперлиги – Чемпионата России.

В 1 туре чемпионата «Енисей» примет на своем льду коллектив «Уральский Трубник» из Первоуральска. Встреча состоится 7 ноября.