Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жительница Ачинска, работающая бухгалтером, перечислила себе 2 миллиона рублей со счета своего начальника

За это ей грозит до 10 лет лишения свободы
Ольга КОСТИНА
КомментироватьОставить комментарий
Женщина не смогла устоять перед искушением

Женщина не смогла устоять перед искушением

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительнице Ачинска грозит до 10 лет колонии за присвоение чужих денег. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

47-летняя женщина работала бухгалтером у индивидуального предпринимателя с января 2015 года по декабрь 2016 года. Все денежные потоки проходили через ее руки. В итоге сотрудница не устояла и перевела себе более двух миллионов рублей.

- Деньги она перечислила с расчетного счета индивидуального предпринимателя на свой и распорядилась ими по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 «Присвоение и растрата».

В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Добавим, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности, но по какой статье не сообщается.

Криминал