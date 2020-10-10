Жительница Ачинска, работающая бухгалтером, перечислила себе 2 миллиона рублей со счета своего начальника

Женщина не смогла устоять перед искушением Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительнице Ачинска грозит до 10 лет колонии за присвоение чужих денег. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой полиции.

47-летняя женщина работала бухгалтером у индивидуального предпринимателя с января 2015 года по декабрь 2016 года. Все денежные потоки проходили через ее руки. В итоге сотрудница не устояла и перевела себе более двух миллионов рублей.

- Деньги она перечислила с расчетного счета индивидуального предпринимателя на свой и распорядилась ими по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 «Присвоение и растрата».

В отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Добавим, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности, но по какой статье не сообщается.