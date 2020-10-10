Стала известная дата открытия прямых рейсов из Красноярска в Анталью

Открыты прямые рейсы из Красноярска в Анталью Фото: Мария ЛЕНЦ

С сегодняшнего дня, 10 октября, туристам, следующим в Анталью, не требуется совершать пересадку в Ростове-на-Дону. Авиакомпания AzurAir , совместно с туроператором AnexTour открыла прямые рейсы из Красноярска в Анталью. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска.

Напомним, международное сообщение было прервано весной 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса большинство стран закрыли свои границы для въезда и выезда по воде, по суше и воздуху.

Уже 11 октября пассажиры полетят в Турцию без пересадок Фото: vk.com/kja.aero

О том, что красноярский аэропорт возобновляет международное авиасообщение, стало известно 9 октября. 11 октября – первый прямой рейс.

Тем, кто уже купил билеты с пересадками, можно не переживать. Вы автоматически полетите прямыми рейсами.

А вот и доказательство Фото: Ася ЖУКОВА

- Прямым рейсом на море – ура! – радуется красноярка Светлана, которая как раз полетит первым прямым рейсом в Турцию. - Не торчать 3 часа в Ростове, не стоять в очередях на регистрацию! Огромная неожиданность и такая же огромная радость! Теперь вопрос, будут ли кормить на борту, ведь перелет больше 5 часов.

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