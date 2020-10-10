На Ярыгинской набережной в Красноярске вандалы сломали новый теплый туалет

Вандалы сломали дверь Фото: vk.com/krasnoyarskrf

На Ярыгинской набережной в ночь на 10 октября вандалы сломали теплый туалет. Информация об этом опубликована в официальном паблике администрации города в соцсетях.

Туалет этот новый. Крушили его ночью, чтобы никто не заметил.

- Выбивали дверь и сломали, - с сожалением рассказывает на камеру один из проверяющих. - Планку от двери отбили.

- Тут полностью надо менять замок и все снимать, - добавила еще одна сотрудница.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в мэрии, «Красгорпарк», который обслуживает эту территорию, восстановит все в ближайшее время. Но на это потребуются дополнительные средства, которые можно было бы направить на благоустройство.

А вот что по этому поводу думают сами красноярцы. Они высказались в соцсетях:

«Ну, это плоды воспитания - немотивированная агрессия и мизонтропия. Мне всегда жалко и обидно, когда вижу разбитые остановки (например, на Мира возле аптеки) или еще какие-нибудь объекты, кем-то построенные…».

«Сама видела, как ломали однажды. Целенаправленно. С чувством, и им это нравилось. Сбежали, как трусливые собаки, когда люди из окон стали делать им замечания».

Кто-то спросил: «Почему камер нет?». Ему ответили: «Камеры - не панацея. Не всегда можно найти нарушителя по камерам, если вандал в капюшоне и потом пропадает из поля зрения на улице, где камер уже нет».

Остается надеяться, что вандалов найдут, и они ответят за свой поступок по всей строгости закона, чтобы больше неповадно было.