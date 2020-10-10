В Хакасии адвокат попросил денег «на взятку в суд» и сам попал под следствие

Деньги адвокат планировал оставить себе Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии адвоката будут судить по обвинению в покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.2 ст. 159 УК РФ). Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в следкоме Тувы.

По версии следствия, в 2019 году адвокат Адвокатской палаты взялся за сложное дело. Его клиент обвинялся в серьезном преступлении - против половой неприкосновенности в отношении маленькой девочки.

В феврале 2020 года во время разговора с родственницей своего подзащитного он предложил свое решение проблемы. Цена вопроса – 150 тысяч рублей. Эти деньги адвокат, якобы, должен был предложить в качестве взятки представителям следственных и судебных органов с целью решения вопроса о смягчении меры наказания.

- В действительности адвокат планировал распорядиться деньгами по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тувы. - После получения денежных средств адвокат был задержан. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.