Красноярка нашла родственников в Украине благодаря телепроекту «Бессмертный полк». Фото: ТВК

Жительница Красноярска нашла своих родственников в Украине благодаря проекту «Бессмертный полк», который запустил «ТВК-Красноярск». В один из сюжетов вошел рассказ о Степане Степановиче Корсакове, который погиб во время Великой Отечественной войны.

Летом в редакцию телеканала позвонил мужчина из Харькова по имени Дмитрий и сообщил, что Корсаков – его прадед. Он узнал семейное фото. И теперь хотел бы встретиться с родными из Красноярска. Журналисты помогли ему это устроить.

А недавно на телеканал обратилась уже сама красноярка Елена и поблагодарила за воссоединение семьи. Вот что она написала:

«К 9 мая мы с внуком подготовили фильм о моем деде и прапрадеде моего внука, который погиб на войне – Корсакове Степане Степановиче. Вы разместили этот фильм в интернете вместе с фотографиями. Каково же было мое изумление, когда через 3 месяца мне на электронный адрес пришло письмо из Харькова от моего племянника, о существовании которого я даже не подозревала».

В советское время Елена общалась с детьми Корсакова, они приходились ей дядями и тетями. Но последний из них умер 10 лет назад и связь оборвалась. И тут выясняется, что и в Украине о красноярцах не забыли. Теперь они друг друга нашли.