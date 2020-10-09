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Красноярская студентка перевела на «спецсчет» 363 тысяч рублей

Банальным образом попалась на удочку мошенникам
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская студентка перевела на «спецсчет» 363 тысяч рублей

Красноярская студентка перевела на «спецсчет» 363 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская студентка медуниверситета перевела на «спецсчет» более 363 тысяч рублей. И лишилась их, а все потому, что попала на удочку мошенникам. Ранее девушка слышала о подобном, но когда сама стала мишенью преступников, растерялась.

В начале сентября студентке позвонили с неизвестного номера с московским кодом. Затем – еще с пяти похожих номеров. Звонившие пытались уверить девушку, что они – сотрудники банка. Что на ее имя оформлен кредит и кто-то пытался снять со счета все деньги. Но чтобы предотвратить списание, она должна перевести деньги обратно в банк.

Потерпевшая выложила, как на духу, данные своей карты и коды подтверждения, которые приходили на ее абонентский номер. Потом отправилась в ближайший супермаркет и там через банкомат перевела деньги со своей карты – она считала, что на безопасный счет, а на самом деле – в карман мошенникам, рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск собственный источник.

Криминал