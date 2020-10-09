В Красноярске кафе и рестораны формально соблюдают меры антикоронавирусной безопасности

В «Любимой пекарне» не оказалось запаса масок для сотрудников Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце августа Красноярский край перешел на третий этап снятия ограничений. Открылись предприятия общественного питания, где можно не только купить еду и напитки навынос, но и посидеть в помещении. С 1 октября третий этап продлен до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Комиссия проводит рейды по проверкам кафе и ресторанов регулярно Фото: Мария ЛЕНЦ

Столовые, кофейни, рестораны и другие заведения должны продолжать соблюдать меры безопасности: измерять температуру, использовать защитные средства, обеспечивать соблюдение посетителями социальной дистанции 1,5 метра.

Перчатки есть не на всех сотрудниках Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 9 октября, представители администрации Центрального района, службы городовых и Роспотребнадзора проверили три точки общепита в центре города на соблюдение противовирусных мер. Рейд прошел и в тех заведениях, на которые ранее поступали жалобы граждан.

Маски надеты формально Фото: Мария ЛЕНЦ

Комиссия оценила работу кафетерия «Кекс и крендель» и «Кулинарии» на Сурикова, кафе-пекарни «Любимая пекарня» на улице Парижской Коммуны. Во всех трех точках зафиксированы нарушения противоковидных мер безопасности: масочный режим соблюдается формально и сотрудниками, и посетителями, не все работают в перчатках, отсутствует разметка на полу, расстояние между столами в 1,5 метра не соблюдается, не везде проводится термометрия.

В «Кулинарии» некоторые посетители возмущаются проверке Фото: Мария ЛЕНЦ

В «Кулинарии» комиссия столкнулась с агрессивной реакцией на проверку одной из посетительниц. Маска на женщине не была надета, она придерживала ее рукой у лица.

В пекарне сотрудник производства без маски Фото: Мария ЛЕНЦ

- Опасность второй волны заболевания коронавирусом сохраняется. Наша задача – не допустить этого, соблюдая меры безопасности, - отметил руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – Самодисциплина и дисциплина на рабочих местах может нас спасти от распространения инфекции. Конечно, меня поразила агрессивная реакция людей. Многие не понимают сложности ситуации, считают, что требования излишни, устали от соблюдения масочного режима. Но нужно понимать, что соблюдение требований – это наше здоровье, здоровье наших близких и всего города.